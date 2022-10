L’Innocent | recensione del film di Louis Garrel

(Di venerdì 21 ottobre 2022), in duplice veste da attore e regista, presenta alla Festa del Cinema di Roma il suo, commedia drammatica dai toni quasi sentimentali.: la vicendal e Noémie Merlant inIlè una commedia che vede come protagonista Abel (), guida in un acquario. La madre Sylvie (Anouk Grinberg) continua ad intrecciare relazioni con detenuti. L’ultimo, che decide di sposare, è Michel Ferrand (Roschdy Zem), ex-rapinatore che, una volta uscito dal carcere, promette di abbandonare per sempre il crimine per dedicarsi ad un negozio di fiori. Abel, però, non è convinto della rinata innocenza nell’uomo, inizia quindi a pedinarlo insieme all’amica Clémence (Noémie Merlant). Finzione e ...

