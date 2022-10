L' inaugurazione dei Gazzetta Sports Days | il taglio del nastro al Foro Italico di Palermo

Regione Sicilia

Al Foro Italico di Palermo inaugurati i Seesicily Gazzetta Sports Days alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del presidente della ...Due anni dopo la tremenda alluvione del 2020, a Molini di Triora, unocomuni più colpiti, è stata inaugurata la sede della protezione civile delle Valli Argentina e Armea. L'è stata anche l'occasione per tirare un po' le somme di quanto è stato fatto ... Inaugurazione del Centro sportivo del Palermo calcio: «Sogno che si avvera» E' possibile consultare gli orari di apertura dei centri ambiente sul sito istituzionale del Comune di Senigallia oppure sulla applicazione Junker. In alternativa, i cittadini potranno usufruire del s ...La data cerchiata sul calendario adesso c'è. L'ufficialità anche. Tra poco più di un mese entrerà in funzione la nuova metropolitana di Milano: la M4, la linea blu che attraversa il capoluogo meneghin ...