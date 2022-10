Liga | giornata 10 | beffa Valencia | Real Sociedad terza

(Di venerdì 21 ottobre 2022) IlMadrid consolida il primo posto nella10 della, torna a vincere il Barcellona dopo la sconfitta nel Clásico battendo il Villar. Balzo dellaal terzo posto sorpassando Betis e Atlético Madrid, che ottengono solo un pareggio. Grandeper ila Siviglia.10: Elche-Madrid 0-3, Barça-Villar3-0, Atlético-Rayo 1-1, Cadice-Betis 0-0 Tutto facile per ilMadrid che mantiene l’imbattibilità e firma la nona vittoria in dieci partite battendo 0-3 l’Elche, ancora a secco di vittorie in questo campionato. Sblocca il match Valverde all’11’ con un sinistro preciso da fuori area. Al 75’ Benzema festeggia ...

Si è giocato il turno infrasettimanale in Liga con la decima giornata. Il Real Madrid distrugge l'Elche e resta in testa al campionato. Il Barcellona non ha problemi contro il Villarreal con un grande ...
SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Allo stadio Villamarin di Siviglia si gioca il match valido per l'undicesima giornata di Liga tra Betis e Atletico Madrid. Si tratta di uno scontro diretto per la zona Cha ...