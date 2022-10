Libri | esce ‘Il comandante restò sulla collina’ | romanzo-verità su sciagura Superga

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Laaerea didel 4 maggio 1949, è richiamata dal titolo dell’ “avvincente e convincente” (così lo definisce Walter Pedullà) “Ilcollina” di Luigi Troiani (Morrone Editore, 272 pp., 18,00 euro). Sulle cause dell’incidente non c’è ancora oggi chiarezza: Troiani ne ricostruisce la dinamica e ricorda che la società costruttrice dell’aereo ai cui comandi era un pluridecorato pilota di guerra, istruttore di volo cieco nell’Aeronautica Militare, attribuì l’incidente all’ “errore umano”, ma l’anno dopo cancellò la produzione del velivolo. In soli tre anni, sei dei 12 Fiat G.212 venduti, si erano schiantati al suolo. Introducendo il, il generale Mario Arpino, già Capo di stato ...

