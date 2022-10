L’equilibrismo italiano tra le frizioni Scholz-Macron e gli Usa Parla Pelanda

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Germania e Francia, i due pesi massimi dell’Unione Europea, litigano da settimane sui temi dell’energia e del gas. Le questioni calde, in realtà, si inseriscono in un quadro molto più ampio, quello dell’ordine internazionale occidentale. Quali sono le dinamiche che si osservano in questa grande arena? Lo abbiamo chiesto a Carlo, docente di geopolitica economica presso l’Università Guglielmo Marconi e consulente di molte istituzioni internazionali. Stiamo vedendo in queste settimane letra Francia e Germania su energia e difesa. Da una prospettiva di Grand Strategy questi battibecchi si inseriscono in uno scenario globale. L’America ha costretto la Germania ad abbandonare il mercantilismo. Prima dovendo abbandonare il mercato russo e ora quello cinese, dal quale la Germania dipende moltissimo. Lasciando perdere il tema a margine che i ...