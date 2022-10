Leonardo Sciascia | la figlia Anna Maria lo racconta | “Pianse a dirotto quando morì Pasolini Gli intellettuali e la politica? Oggi siamo tutti allineati”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “seppe della morte dimio padre scoppiò in un pianto a, inconsolabile. Era disperato. Non lo avevo mai visto piangere così”. Are del dolore diper la morte dell’amico Pier Paolo, con emozione ancora viva e lacerante, è. Lei, laminore del grande scrittore siciliano, sapeva di quell’amicizia speciale che li univa. “Erano entrambi liberi, avevano una visione del mondo e dellaaffini. Le divergenze fra loro diventavano materia di confronto accorato”, rivela. Alla Fondazionedi Racalmuto (il paese d’origine di) il 22 e ...

Un giorno, a Palermo " racconta Andò a Francesca De Sanctis " ero in macchina conche ad un certo punto mi disse: "Ferma la macchina". Ci fermammo davanti alla libreria Utet. Lui ...- - >- archivio . Racalmuto rende ancora omaggio al suo illustre cittadino. Lo fa questa volta con una due giorni, sabato 22 e domenica 23, dedicata a " Cent ' anni di ... Leonardo Sciascia, la figlia Anna Maria lo racconta: “Pianse a dirotto quando morì Pasolini Sarà presentato venerdì 21 ottobre 2022 alle 17,30, presso le “Balate” del FEM (Food experience museum) in via Roma, 218, angolo corso Vittorio ...“Ho in mente una stranezza che è diventata un’ossessione” pronunciava Luigi Pirandello come ad accusare un malessere, una condizione di disagio che però – da genio qual era – lo intrigava non poco. Qu ...