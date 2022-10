Lega Serie A | il commento di Casini su Abodi | 'Grazie al Governo per aver ripristinato un Ministro per lo Sport'

Lega Seria A

Giancarlo Giorgetti all'Economia: il volto dialogante dellachiamato a tenere sotto controllo ... dovrà affrontare unadi compiti estremamente complicati: un paese in forte sofferenza ...E' stato fra l'altro presidente delladiB. GLI ALTRI - Vicepremier Tajani (Esteri) e Salvini (Infrastrutture), Carlo Nordio alla Giustizia e Matteo Piantedosi all'Interno. Ecco tutti gli ... LA LEGA SERIE A SCENDE IN CAMPO CON SAVE THE CHILDREN | News Giorgia Meloni ha scelto Andrea Abodi come prossimo ministro dello Sport e delle Politiche giovanili. La grande esperienza come manager, per l'attuale presidente dell'Istituto del ...Ecco il commento diffuso dal presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in merito alla nomina di Andrea Abodi quale Ministro dello Sport: “Congratulazioni ad Andrea Abodi. La sua vasta esperienza ne ...