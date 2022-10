Le vittime civili di guerra italiane aderiscono a manifestazione per la pace il 5 novembre

L'agone

Aborto, matrimonio e adozioni gay, diritti. La maggior patre di noi sono "schifezze" odi "devianze". In una delle ultime scene del docufilm, vediamo due tuoi lavori: quello con la ...In questo momento storico caratterizzato da un rinnovata preoccupazione per l'escalation bellica connessa al conflitto russo - ucraino, l'Associazione Nazionaledi Guerra ritiene doveroso ribadire il suo decennale impegno per la pace, basata sulla comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e il dialogo tra i popoli. L'Associazione, ... Le vittime civili di guerra italiane aderiscono alla manifestazione per la pace indetta per il 5 novembre - Associazione L'agone Nuovo L’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna o.d.v. e vicepresidente dell’associazione Luna e Sole o.d.v, è stato nominato “Referente per la Sardegna del Garante delle vittime di ...Le autorità filorusse dell'amministrazione regionale di Kherson hanno accusato le truppe ucraine di un attacco missilistico sui civili durante l'evacuazione dell'insediamento, che avrebbe causato alme ...