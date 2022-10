Le prossime elezioni europee devono aprire una nuova fase costituente

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nel rapporto Domenec Ruiz Deveza adottato dal Parlamento europeo il 3 maggio 2022 (323 voti a favore, 262 contro e 48 astensioni) sulla legge elettorale europea, l’assemblea propone: • La creazione di liste transnazionali di 28 parlamentari (su un totale di 705), • Le liste «nazionali»rispettare la parità di genere o introducano delle quote, • Il diritto di elettorato passivo (e cioè le candidature) deve essere fissato in tutta l’Unione europea a 18 anni e che il diritto di elettorato attivo (il diritto di voto) sia fissato a 16 anni come avviene ad esempio in Austria • La soglia affinché una lista nazionale ottenga dei seggi al Parlamento europeo sia fissata al 3.5% (in Italia era stata fissata al 4%) • Ledel 2024avvenire tutte nel giorno della «festa dell’Europa» il 9 maggio ...