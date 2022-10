Le consultazioni | centrodestra oggi al Quirinale Giorgia Meloni | Pronti a dare un governo al Paese

RaiNews

Il post della Meloni "Insieme a tutta la coalizione del, saliremo al Quirinale per lecon il presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all'Italia un ......Mattarella riceve in un'unica delegazione i gruppi parlamentari della coalizione di: ... L'incontro concluderà le. A quel punto il Capo dello Stato avrà tutti gli elementi per ... Oggi il centrodestra insieme dal Capo dello Stato. Meloni: "Pronti a dare un governo all'Italia" - Alle 10.30 il centrodestra unito al Colle - Alle 10.30 il centrodestra unito al Colle Alle ore 10:30, nel secondo giorno di colloqui del capo dello Stato Sergio Mattarella , i gruppi del centrodestra saliranno assieme al Quirinale ...Sergio Mattarella riceverà in mattinata la coalizione di centrodestra e già in serata potrebbe arrivare l'incarico di formare il governo a Giorgia Meloni: "Siamo pronti a dare un governo all'Italia".