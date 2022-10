Lazio | infortunio Immobile | le possibili soluzioni di Sarri

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Mauriziodovrà fare a meno dell’indisponibile Ciroper i prossimi impegni, ma ha già in mente alcune mosse per ovviare al problema. L’rimediato dall’attaccante della Nazionale durante l’impegno casalingo con l’Udinese si è infatti rivelato più grave del previsto. Nonostante Ciro sia uscito immediatamente dal campo appena percepito il dolore muscolare, le precauzioni prese non son bastate ad evitare lo scenario peggiore. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro, la quale lo terrà fuori dai campi almeno fino alla ripresa del campionato post-Mondiali in Qatar. Il capocannoniere della passata stagione salterà, dunque, almeno le prossime cinque partite di Serie A, con rientro previsto per la sedicesima giornata di campionato, ovvero il 4 gennaio in casa ...