Lazio | alla ricerca del vice Immobile | Tare al lavoro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ladi unancheluce del recente infortunio occorso all’attaccante,alLadi unancheluce del recente infortunio occorso all’attaccante,al. DSpagna rimbalzano alcune voci su due possibili interessamenti da parte dei biancocelesti. Lucas Boye, dell’Elche, e Rafa Mir del Siviglia sono i due nomi chepotrebbe seguire per gennaio. Per entrambi si fanno valutazioni elevate: 12 milioni il primo e 16 il secondo, per gennaio i biancocelesti faranno valutazioni. Lo scrive il ...

fine del documento si chiede un incontro urgente al direttore generale Aliquò anchepresenza dei rappresentanti dei vertici politici della Regione. Andrea TagliaferriLa vicenda giudiziaria risale al 2018, quando fu presentato un espostoprocura di Cassino. Le ... Al centro delle indagini 44 mila euro, residui dei fondi per il sisma che la regioneassegnò ...Grandi i miglioramenti sia degli Esordienti che dei Mini, con la eccezionale collaborazione dei genitori Dopo 12 partite si è conclusa per il Montefiascone la Coppa Lazio, manifestazione organizzata d ...Non c'è tempo per disperarsi per l'infortunio, Ciro Immobile è sull'Olimpo del calcio e va sostenuto. Globesoccer.com ha infatti dato il via ieri alla votazione ...