L’atleta iraniana Elnaz Rekabi è agli arresti domiciliari per aver gareggiato senza il velo Il post su instagram | «Grazie per il supporto»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 ottobre 2022) «Ringrazio sinceramente tutti coloro che sono venuti in aeroporto ad accogliermi, vi voglio bene», così la scalatrice, che avevaa Seulindossare il, ha scritto sui social dopo che è stata diffusa la notizia che sarebbe stata messa. Ad annunciare della custodia della 33enne è stata infatti una fonte informata informata dei fatti alla Bbc Persian, che ha spiegato comesarebbe stata messa sotto pressione per fare una «confessione forzata» al suo rientro dai Campionati asiatici di arrampicata sportiva a Seul. La 33enne è diventata nota alle cronache di tutto il mondo perdisobbedito alle legge islamica che in Iran prevede ...