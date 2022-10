Lara Colturi in Coppa a Soelden | ' La pressione è un privilegio'

A Soelden ci sarà anche l'italianissima(la mamma è l'olimpionica di superG Daniela Ceccarelli) che in estate ha deciso di gareggiare per l'Albania. A 15 anni 11 mesi e 7 giorni batte ...va di corsa. A Soelden (Austria), nel gigante che apre la stagione su una delle piste di gigante più temute (per il muro),diventerà sabato la più giovane di sempre al via in una prova di Coppa del Mondo. A 15 anni 11 mesi e 7 giorni diventerà una delle più giovani atlete del Circo Bianco dell'era recente. ...Tutti a caccia di Odermatt e Shiffrin. Gli italiani in gara: Sofia Goggia, Dominik Paris e Federica Brignone le punte di diamante per la Coppa di Cristallo. E torna Hirscher (ma come imprenditore) ...SÖLDEN - A maggio la decisione di lasciare l'Italia e gareggiare sotto bandiera albanese, ora l'esordio in Coppa del Mondo. A meno di sorprese, Lara Colturi deb ...