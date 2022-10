L’ambasciatore italiano risponde all’Economist | «Non siamo solo pizza e spaghetti»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sull’ultima copertina del settimanale britannico, la ormai ex premier Liz Truss è raffigurata con un forchettone die uno scudo fatto con una. Il titolo: «Welcome to Britaly»

... Sunak favorito, Boris Johnson torna di corsa dai Caraibi "Welcome to Britaly", la copertina dell'Economist che sa di vecchio La risposta alla "Britaly" dell'Economist,: "...The Economist a Truss: ormai siamo come'Italiaa Londra, Inigo Lambertini ha diramato una dichiarazione (rilanciata sui social da Giorgia Meloni), che con eleganza ed ironia ...