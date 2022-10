L’acquario di Roma si farà? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Leggi su funweek

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Chi abita ae dintorni probabilmente avrà sentito parlare di un acquario che dovrebbe aprire al pubblico. Il punto è che non si sa quando. La questione va avanti ormai da tanti anni, ma non si è ancora arrivati alla meta finale. Come è possibile? Bisogna tornare indietro fino al 2006, anno in cui l’Italia era sul tetto del mondo grazie ai mondiali di calcio, per trovare l‘ideazione e inizializzazione del progetto. Siamo nel 2022 e non è ancora pronto. LEGGI ANCHE: >>all’ora blu: il momento magico in cui ammirare la bellezza della città eterna La storia deldiA complicare il percorso di realizzazione deldidell’Eur è, come al solito, il mix esplosivo di burocrazia e finanza. Eppure l’opera è praticamente terminata. Da questo ...