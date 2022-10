“La Signora in giallo” perde anche il suo sceriffo | è morto Ron Masak | veterano dei polizieschi tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A distanza di 10 giorni dalla scomparsa di Angela Lansbury èRon, l’attore che prestò volto e mimica allodi Cabot Cove, Mort Metzger: l’investigatore che beneficiava dell’abilità di Jessica Fletcher (Angela Lansbury) nel risolvere i crimini tv. La mitica serieun altro suo celebre protagonista: il noto caratterista statunitense che a lungo ha vestito i panni del tutore dell’ordine con tanto di stelletta. L’attore si è spento ieri a 86 anni per cause naturali, in un ospedale di Thousand Oaks, in California. A dare la notizia, ha provveduto la nipote Kaylie Defilippis, annunciandolo a The Hollywood Reporter. Addio a Ron, lode “Lain” All’anagrafe Ronald Alan, nato a ...

