La Russia è già stata sconfitta | ma se l’Unione europea fugge non c’è pace

Per approfondire L'intervento " Lastata sconfitta, ma se l'Unione europea fugge non c'è pace Il reportage " Il partigiano Ihor, per mesi si è nascosto negli scantinati di Balaklyia. ...l'introduzione della legge marziale nei territori occupati e annessi da parte della... oggi è giovedì 20 ottobre 2022, e in Ucraina èil 239 giorno della grande guerra. Ieri sono proseguiti ...