La riscoperta degli autoctoni è conseguenza anche dei cambiamenti climatici

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Con la globalizzazione del mercato, l’abolizione delle definizioni, l’abbattimento dei confini, come vivono il territorio le generazioni Z e W? Gli under 40 viaggiano, scoprono sapori insoliti, vanno alla ricerca di ingredienti esotici e sconosciuti al palato, così ci siamo chiesti se glidestano ancora il loro interesse. In un presente in cui le definizioni ci stanno strette, il territorio ci veste ancora bene? Ne abbiamo parlato durante il nostro Festival. Produttori, agronomi, ristoratori, enologi, formatori, wine specialists under 40 hanno risposto alla nostra chiamata e hanno condiviso le loro idee sull’argomento, moderati dalla giornalista Irene Forni. La voglia di dialogare e confrontarsi, la stzza nei confronti di un sistema subito per anni e la necessità di un cambiamento hanno animato il tavolo per più di due ore. Vecchie ...