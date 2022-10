La quinta stagione di The Crown sta per arrivare tra abiti doppiopetto e cappotti Barbour

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Netflix ha appena rilasciato un nuovo trailer per ladi Theche riprende dove si era interrotta la quartadella serie: lo sgretolamento del matrimonio dell'allora Principe (ora Re!) Carlo e della Principessa Diana. Questo ci introduce all'inizio degli anni '90, il che significa che non solo stiamo per entrare nell'era d'oro dello streetwear di Lady D, ma finalmente vedremo più del guardaroba ponderatissimo e volutamente eccentrico di Carlo III, l'uomo che, nel 2022, sarebbe diventato un re anche in fatto di eleganza. Come è noto, lo stile personale di Carlo non è cambiato molto nell'ultimo mezzo secolo: continua a indossare giacche che possiede da decenni e, in occasione del matrimonio del principe Harry e Meghan Markle, si è vestito con un tight che aveva nel guardaroba dalla metà degli ...