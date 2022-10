La prima tappa del torneo “Calcaterra” al Pala Trincone di Monterusciello

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La piscina deldisarà il teatro delladelChallenge che prenderà il via questo week end nell’impianto flegreo di via Cosimo Miccoli. Si tratta di un prestigiosoorganizzato dai fratelliche arriva per lavolta in Campania. Tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibilità della Napoli Nuoto e alla fraterna amicizia che lega i fratelliai campioni e dirigenti della società flegrea Carlo Silipo, Fabrizio Buonocore e Francesco Postiglione. A sfidarsi ci saranno i pallanuotisti under 14, mentre, con data ancora da fissare ci sarà anche unariservata agli under 12. Si ...