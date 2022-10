LA PIU’ BELLA ITALIA NEL MONDO | ALCUNI INCONTRI A NEW YORK

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il racconto della missione nella Grande Mela, tra curiosità eni di talento New, Ground Zero MemorialL’AQUILA – Il rientro dall’estero a L’Aquila, l’antica bellezza della città, la serenità del tempo ordinario e l’incanto della natura d’ottobre, dispensano quella necessaria quiete per riordinare pensieri ed emozioni. Servono un paio di giorni per riconquistare la quotidianità ed apprestarsi a scrivere il racconto dei giorni a New. Oggi è stata una bellissima giornata lucente d’azzurro, giunta ormai all’ora che volge al tramonto, quando la sua maestà il Gran Sasso con l’erta di roccia del Corno Grande s’incendiano di rosso alla luce del sole calante. E’ questo il tempo di benessere per iniziare il racconto. Ero giunto a Newil pomeriggio di sabato 8 ottobre con un volo ITA. Lunga fila agli sportelli ...