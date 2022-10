La parabola di CR7 | fuori rosa dopo la ' fuga' dalla panchina dello Utd E lui sui social | Preso dalla foga

Gazzetta del Sud

Ha cercato di scusarsi sui social network dopo la "fuga" dalla panchina mentre il Manchester Utd stanno battendo il Tottenham . Una scena che non è sfuggita alle telecamere ma soprattutto allo staff ...Dalle stalle alle stelle in una settimana: è ladi Cristiano Ronaldo , di nuovo osannato dai tifosi dopo aver raggiunto, contro l' Everton ,... Anche contro l'Everton, in realtà,aveva ... La parabola di CR7, fuori rosa dopo la ‘fuga’ dalla panchina dello Utd. E lui sui social: “ Ha cercato di scusarsi sui social network dopo la "fuga" dalla panchina mentre il Manchester Utd stanno battendo il Tottenham . Una scena che non è sfuggita ...Ha cercato di scusarsi sui social network dopo la 'fuga' dalla panchina mentre il Manchester Utd stanno battendo il Tottenham . Una scena che non è sfuggita alle telecamere ma soprattutto allo staff t ...