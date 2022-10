“LA PANTERA DELLE NEVI” | oggi nelle sale italiane

... perfetto per chi è in cerca di una pellicola che ci riporta alla sacralità del mondo che ci circonda Un documentario sull'incredibile paesaggio di un altopiano tibetano: "Lanevi" è ...Paolo Cognetti, voce narrante de Lanevi, presenta la pellicola di Marie Amiguet e Vincent Munier dal 20 ottobre in ...La natura, il silenzio, l'attesa e Nick Cave: se volete fare un viaggio, ecco il titolo per voi: perché non dovreste perdere La pantera delle nevi ...Nelle sale un film contemplativo, perfetto per chi è in cerca di una pellicola che ci riporta alla sacralità del mondo che ci circonda ...