La Miwa con il pieno di entusiasmo per la difficile trasferta di Marigliano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 1 minutoStatistiche alla mano, quella diè una di quelle partite autostimolanti, dove non c’è bisogno di dar fondo a tutta la propria voglia per far bene, basta solo pensare a chi si ha di fronte. La PromoBasket, costruita per vincere, ha tenuto fede alle attese di inizio stagione, chiudendo le prime due gare di campionato con due vittorie belle e convincenti ai danni di Caserta (76:61) e CB Napoli (44:85). Nelle file dei Mariglianesi, ha brillato alta finora la stella di Caresta, 17 di media e un posto sul podio dei marcatori del girone. A fargli compagnia, nella ridda degli scorer arancoblu, il colosso Spera, 206 cm e 15,5 di media finora, e i due stranieri Raupys e Pekic.Per questo, i ragazzi di coach Parrillo, rinfrancati dalla bella e larga vittoria contro il quotato Lamezia, sono attesi da quella che si può definire senza mezzi ...

31 ottobre (Ingressobiglietto del festival) Ore 15:30 Zapping Band - 'Back to the fuTVre' Ore 17:00e i suoi componenti Big Band - '... perché tutti quanti voglion fare il jazz!' (ingresso ...Antonio Navarra dialogaCorrado Virgili, Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, Vincenzo Sarno e Enrico ... Sabato 29 ottobre , ore 9:40 , presso Piazza San Michele : Concerto deiin omaggio a Dragonero. ...Si svolgerà domani, mercoledì 19 ottobre (ore 11.30) all’Università di Salerno il seminario “Il basket come modello educativo tra inclusione sociale ed evoluzione tattica”, che vedrà protagonista il c ...La squadra gialloblu perde lo scontro nel pitturato e paga le basse percentuali al tiro di quasi tutta la squadra, con solo Biasich e Kobets ad andare in doppia cifra.