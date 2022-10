La lista dei ministri del governo Meloni

Leggi su agi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - La leader di FdI Giorgiaha accettato senza riserve l'incarico di formare ildal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pochi minuti prima delle 16,30 Giorgiaè giunta nel cortile d'onore del palazzo a bordo di una Cinquecento bianca, accompagnata dalla portavoce e dalla segretaria particolare. Completo pantalone blu, come stamane, capelli sciolti e cartellina in mano, Giorgiaè salita al piano nobile del Quirinale dove, nello studio alla Vetrata, la attendeva Mattarella affiancato dal Segretario generale Ugo Zampetti e dal consigliere per gli affari costituzionali Daniele Cabras.