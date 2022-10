La lista dei ministri del governo di Giorgia Meloni

Leggi su agi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - Ildigiurerà sabato alle 10. A pari merito con Romano Prodi,giurerà da Presidente del Consiglio 27 giorni dopo le elezioni.e Prodi sono al secondo posto di questa particolare classifica; al primo c'è Silvio Berlusconi che nel 2008 arrivò a Palazzo Chigi 24 giorni giorni dopo le elezioni. Questa ladei: Luca Ciriani ministro per i Rapporti con il Parlamento. Gilberto Pichetto Fratin Ambiente e Sicurezza energetica (ex Mite). Roberto Calderoli Affari regionali e Autonomie. Sebastiano Musumeci Politiche Mare e per il Sud. Raffaele Fitto Affari europei, politiche di Coesione e Pnrr. Andrea Abodi Sport e Giovani. Eugenia Maria Roccella Famiglia, Natalità e Pari ...