La leggenda del Re Merda

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Conosciamo tutti la storia di Re Mida. Re di Frigia, figlio di Gordio e di Cibele, ricevette da Dioniso il dono di trasformare in oro tutto quello che toccava. Per questo, anche oggi, che nessuno ha più idea di cosa sia stata la Frigia, di chi fosse Dioniso e forse anche del perché l’oro è considerato ancora adesso si ricorra al Sistema aureo, cioè ci si basi sull’oro conservato nella banca centrale di un determinato paese per quantificare il valore della moneta di suddetto paese, se si vuole dire che uno è in grado di migliorare tutto ciò con cui entra in contatto, di più, di renderlo prezioso, unico, si dice che è un Re Mida, ciò che tocca viene trasformato in oro. Del resto la nostra cultura, anche quella popolare che si manifesta in modi di dire quotidiani, è infarcita riferimenti anche indiretti alla mitologia antica, si pensi a quando si definisce una donna particolarmente ...