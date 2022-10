La Juve e lo Stadium si divertono | poker all’Empoli

Specie alloe sui social dove non mancano gli uomininel mirino. Addirittura fischi per loro.- Empoli, fischi per Allegri e Bonucci . Juventus fuori dalla crisi, i tifosi ci ...TORINO. La Juventus dà seguito alla vittoria nel derby, batte anche l'Empoli e si rilancia in campionato con segnali per la prima volta incoraggianti. All'Allianzfinisce 4 - 0 grazie alle reti di Kean, Mckennie e alla doppietta di Rabiot: la squadra di Allegri sale così a 19 punti in classifica momentaneamente a - 3 dalla zona Champions, mentre gli ...All'Allianz Stadium finisce 4-0 grazie alle reti di Kean, Mckennie e alla doppietta di Rabiot: la squadra di Allegri sale così a 19 punti in classifica momentaneamente a -3 dalla zona Champions, mentr ...All’Allianz Stadium di Torino è andato in scena l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus ed Empoli ...