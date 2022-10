La geotermia è la cenerentola delle rinnovabili e l’Italia non vuole capirlo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Eolico, fotovoltaico, solare: sono tutti termini con cui con il tempo abbiamo imparato ad avere familiarità. Più in generale, su gran parteenergieabbiamo sviluppato una certa dimestichezza, tale che destreggiarsi tra l’una e l’altra non risulta troppo complicato. Esistono peròeccezioni, come l’energia marina – di cui abbiamo parlato qui – e la. «Se ne parla pochissimo e se ne usa ancora meno! Laè lafra le», ci ha detto Bruno Della Vedova, presidente dell’Unione geotermica italiana (Ugi). Viste le premesse, prima di addentrarci nel discorso, partiamo dal significato base. Anzi, da quello più comune: quella geotermica è un’energia, che si presenta sotto forma di calore, racchiusa sotto la ...