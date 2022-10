La freccia di Santander | auguri a Paco Gento

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Buon compleannoSono le 19:00, gli hooligans distruggono le reti che dividono il loro settore X dal settore Z. Un regolamento di conti. Sciocco orgoglio, sciocca rabbia inneggiano alla violenza. Come se “noi non siamo inferiori a nessuno”. Un passare oltre a fatti trascorsi che non esiste. L’odio e la vendetta accecano, rendendoti tutti uguali, tutti nemici. Ci sono famiglie; ci sono tifosi che neanche simpatizzano per le due squadre. Però vedere qualche maglia bianconera… fa balenare in quelle menti: “E’ più che una giustificazione”. Sono la frangia più feroce della “tifoseria” Liverpool. E il litigio con gli ultras della Roma, l’anno prima, non l’hanno digerito. “Tifoseria”, poi, è un parolone. Tifare la propria squadra non ti fa disprezzare l’altra, ma sostenere la tua. Questo rappresenta il principio di ogni buon tifoso. Ore 19:15, gente calpestata, ...