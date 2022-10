La formazione del nuovo governo | ecco il possibile timing | dall' incarico alla Meloni | fino alla manovra

Consultazioni in corso per lanuovo govero. Alle 10.30 il presidente Sergio Mattarella riceverà i leader della coalizione che ha vinto le elezioni25 settembre: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Seguiremo ...In diretta dal Quirinale, il secondo giorno di consultazioni per lanuovo governo. Questo il calendario: ore 10.30 Gruppi parlamentari "Fratelli d'Italia"Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Gruppo parlamentare "Lega Salvini premier ...Saranno le nuove generazioni a salvare la tradizione: parte da questa speranza (e urgenza per il futuro) l’idea di World Music Academy (WMA), centro sperimentale guidato da Vincenzo Gagliani, a San Vi ...KIEV/WASHINGTON (Reuters) - Secondo gli Stati Uniti, addestratori militari iraniani si troverebbero in Crimea per aiutare le forze russe a utilizzare droni di ...