La Fondazione Marianelli finanzia il Meyer - Cronaca - lanazione.it

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Grazie a una determinante donazione è stato realizzato il Centro di simulazione (unico in Italia) per la formazione del ...

LA NAZIONE

Grazie a una determinante donazione è stato realizzato il Centro di simulazione (unico in Italia) per la formazione del ...... segretario generale dellaMeyer, Peter Weinstock, direttore del programma di simulazione pediatrica del Boston children's hospital, i rappresentanti dellaMario, che,... La Fondazione Marianelli finanzia il Meyer Grazie a una determinante donazione è stato realizzato il Centro di simulazione (unico in Italia) per la formazione del personale ...Inaugurato il Centro di simulazione Meyer, struttura all'avanguardia dedicata all'innovazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria che unisce formazione, crescita professionale, attenzione al fattore ...