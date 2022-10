La California “apre” ai migranti | politica da esportare negli altri Stati Usa?

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Siamo uno Stato... dove il 27% sono immigrati”. Così Gavin Newsom, governatore della, dopo avere firmato una legge che permetterà a tutti i residenti del Golden State di ottenere una carta di identità statale applicabile anche a quelli senza documenti di autorizzazione legale di residenza in. In, come in, sispesso la patente automobilistica come documento di identità. Il Golden State offre due tipi di queste patenti, una che richiede prova di documenti di residenza legale o cittadinanza, e una seconda accessibile a tutti anche quelli senza questi tipi di documenti. Ambedue patenti possono esserete come identificazione ma la prima è anche valida per accedere agli aerei perché soddisfa requisiti federali di ...