(Di venerdì 21 ottobre 2022)- Per celebrare al meglio il 50° anniversario di BMW M, il BMW Group porta in Italia l'esemplare più speciale della prima vettura identificata dall'iconica lettera "M": la BMW M1 che -...

MILANO - Per celebrare al meglio il 50° anniversario diM, ilGroup porta in Italia l'esemplare più speciale della prima vettura identificata dall'iconica lettera "M": laM1 che -da Andy Warhol nel 1979 e dopo aver partecipato alla 24 Ore di Le Mans di quell'anno - sarebbe diventata la quarta Art Car della collezione della casa bavarese. L'occasione è l'...Verrà presentata, per la prima volta, anche laM1 , l'Art Carda Andy Warhol, accompagnata da un video HD che ne illustra la realizzazione. Questo e molto altro potrà essere vissuto e ... La BMW M1 dipinta da Andy Warhol dal 22 ottobre in mostra a Milano MILANO (ITALPRESS) - Per celebrare al meglio il 50° anniversario di BMW M, il BMW Group porta in Italia l'esemplare più speciale della prima vettura iden ...