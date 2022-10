Kiev | ' La Russia ha mandato duemila reclute a Kherson per rimpiazzare le perdite'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ragazzi e non mandati allo sbaraglio con una preparazione minima e per una invasione frutto dell'imperialismo neo - zarista di Vladimir Putin.sono arrivate a, in Ucraina , ...

RaiNews

... se unanime, infatti, è la condanna all'aggressione di Mosca e il sostegno a, Conte torna a ... dimostrare che, di fronte alla, l'Ue è unita. A cura di Nomos Centro Studi parlamentari " La ...Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze diin un comunicato su Facebook. "Secondo le informazioni disponibili, sono arrivate fino a 2mila persone, nel quadro della mobilitazione russa nel ... Kiev: trovate trincee e fosse comuni con oltre 100 corpi di civili a Lyman KIEV/WASHINGTON (Reuters) - Secondo gli Stati Uniti, addestratori militari iraniani si troverebbero in Crimea per aiutare le forze russe a utilizzare droni di fabbricazione iraniana per attaccare obie ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...