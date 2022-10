Kawhi regala ai Clippers il derby di Los Angeles. Matthews castiga i 76ers

Sky Sport

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 97 - 103 Il derby di Los Angeles lo vince la squadra con il maggior talento complessivo, i Clippers, che finalmente possono contare sul rientro di...... restano aggrappati al match, ma perdono nel finale contro i Clippers di unLeonard che torna ... 13 rimbalzi e 8 assist una gara combattuta cheil successo all'esordio ai Bucks I Sixers si ... NBA, i risultati di oggi: Bucks ok all’esordio, i Lakers perdono il derby Con due classiche servite come primi piatti d’entrata, Boston-Philadelphia e Los Angeles Lakers-Golden State, si apre l’abbuffata di canestri, magie, giganti e storie della stagione Nba numero 76. Tre ...Dopo gli infortuni, oltre la depressione, John Wall torna a calcare un parquet NBA, emozionando tutti Al termine di quella che è stata la notte NBA dei ritorni in campo, tributare una menzione esclusi ...