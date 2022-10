Juventus | Nedved ha scelto il colpaccio | vicina la chiusura per un top

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 ottobre 2022)scatenata in vista del prossimo mercato di riparazione: i bianconeri sono pronti ad accogliere un altro big alla Continassa. È tornato il buonumore in casa. L’ambiente si è rasserenato, il gruppo si è ricompattato e Massimiliano Allegri è tornato al timone dei bianconeri, che il prossimo gennaio potrebbero rinforzarsi con un top player della Serie A. LaPresseNonostante nell’ultimo anno siano stati acquistati, in ordine, Vlahovic, Zakaria, Gatti, Pogba, Di Maria, Bremer e Milik, i bianconeri hanno ancora qualche necessario accorgimento da fare. La squadra in mano ad Allegri è sicuramente di primo livello seppur non abbia reso in questo primo spezzone di stagione. I tanti volti nuovi, le pressioni e qualche errore individuale stanno pesando, ma dopo la vittoria nel derby col Torino tutto può cambiare. E la società, consapevole di essere ...