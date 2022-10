Juventus-Empoli | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sulla carta sembra essere un turno favorevole alla Vecchia Signora che tenterà, in ogni modo, di sfruttare gli incroci delle rispettive rivali per rosicchiare qualche punti alle dirette concorrenti per le zone alte della classifica diA. L’intento di Massimiliano Allegri è quello di mettere una leggera pressione ai club davanti grazie all’anticipo di questo venerdì che aprirà ufficialmente l’undicesima giornata di campionato: dopo aver centrato la vittoria di “corto muso” nel Derby della Mole contro il Torino, laospita l’di Paolo Zanetti in una sfida che imporrà la vittoria ai bianconeri. Tutto facile, quindi? La graduatoria attuale non racconta questo: a soli cinque punti dai piemontesi, i toscani arrivano da due risultati utili consecutivi (pareggio contro i granata di Ivan Juric e vittoria casalinga sul Monza) ...

Undicesima giornata di Serie A , che per gli impegni di Champions League inizia già di venerdì con. Sabato in campo Inter e Milan, in una giornata in cui si affrontano quattro delle prime cinque in classifica: Atalanta - Lazio e Roma - Napoli. COMPARA I BONUS SULLA SERIE A ...TORINO - Per la gara con l'Max Allegri punta su Kean: tocca a lui in attacco e molto probabilmente sarà al fianco di ...le cui energie vanno però dosate visti i tanti impegni della. ...L'ex centrale bianconero ha sottolineato come, per un calciatore, non sia facile il salto dalla Serie B alla Juventus ...Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole: ...