Juve - Empoli | probabili formazioni | consigli fantacalcio Gioca Kean?

(Di venerdì 21 ottobre 2022) TORINO - Per la gara con l'Max Allegri punta su: tocca a lui in attacco e molto probabilmente sarà al fianco di Dusan Vlahovic o, in alternativa, con Milik le cui energie vanno però ...

In casaZanetti dovrebbe riproporre buona parte della squadra vista contro il Monza. La novità, in mezzo al campo, dovrebbe però essere Marin : "Sta bene e sarà della partita" , ha dichiarato ...Una giornata spalmata in quattro giorni: si parte oggi venerdì 21 ottobre con l'anticipoe si chiude lunedì 24 con due posticipi. In mezzo tante partite interessanti: dal big - match Roma - Napoli, fino ad arrivare ad Atalanta - Lazio, Milan - Monza ed a Fiorentina - Inter. ...Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole: ...Scopri dove vedere in diretta la partita Juve-Empoli, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...