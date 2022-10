Juve-Empoli 4-0 | poker bianconero e Allegri sale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) - Lantus batte l'per 4-0 nell'anticipo dell'undicesima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bianconeri di salire a 19 punti, mentre i toscani rimangono a quota 11. La formazione allenata da, reduce dalla vittoria nel derby, sblocca subito il risultato. Kostic da sinistra spedisce in area un pallone invitante, Kean azzecca il tempo dell'inserimento e di piatto buca Vicario: 1-0 all'8'. Il gol permette alladi giocare in scioltezza e Kean all'11' sfiora il bis con una conclusione respinta da De Winter. L'prova a scuotersi e avanza il baricentro, senza però creare reali occasioni. E' la, al 32', a sfiorare ancora il gol. McKennie crossa, Kean decolla ma con il colpo di testa non inquadra la porta. Sul ribaltamento di ...

, fischi per Allegri e Bonucci . Juventus fuori dalla crisi, i tifosi ci credono ., fischi per Allegri e Bonucci. Alla lettura delle formazioni sono piovuto fischi dallo ...Unache vince nonostante una prestazione sotto tono del suo bomber. Vlahovic contro l'soffre : non segna anche se si sbraccia e prova in tutti i modi a raggiungere il suo obiettivo primario. ...Ciro Ferrara, in diretta a DAZN durante Juventus-Empoli, ha parlato della situazione offensiva della Serie A, con tante società che hanno segnato meno rispetto all'anno ...La Juventus sta giocando in questi minuti contro l’Empoli di Zanetti, ma bisogna registrare una grossa sorpresa per i tifosi. Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, la Juventus sta giocando in ...