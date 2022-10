Juve Empoli 2-0 LIVE | Vicario salva su Cuadrado

(Di venerdì 21 ottobre 2022) All’Allianz Stadium, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Allianz Stadium) – Allo Stadiumedsi affrontanao per l’11ª giornata di Serie A 2022/2023. Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 4? Occasione McKennie – Grande imbucata di Danilo, McKennie prova ad agganciare ma viene rimontato dall’uscita di. 6? Occasione Kean – L’attaccante raccoglie al limite e punta l’area. Pallone spostato sul destro e tiro potente che termina alto. 8? Gol Kean – Rabiot porta avanti l’azione e allarga per Kostic. Cross alle spalle della difesa, con Kean che ...

