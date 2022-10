Juve | Allegri | 'Se non giochiamo di squadra sarà tutto vano Vi spiego perché Milik e Paredes fuori'

Commenta per primo Massimiliano, tecnico della Juventus , ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Empoli: 'Non è semplice, l'Empoli gioca bene, è sbarazzino ma ben organizzato, dovremo giocare attenti e di squadra o il ...A tal riguardo, Massimilianodovrebbe essere confermato almeno fino a giugno, a meno di ... Non dovrebbe ritornare alla, ma preferirebbe società come Paris Saint Germain e Real Madrid . Il ...Le parole di Massimiliano Allegri prima di Juventus-Empoli, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A Intervenuto a Dazn a pochi istanti dall'inizio di Juventus-Empoli, Massimiliano Allegri ha ...A inaugurare l'11esima giornata di Serie A è la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus ed Empoli. I bianconeri vengono dalla ...