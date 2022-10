Justin Timberlake e la dedica a Jessica Biel nel giorno del loro anniversario | 10 anni non bastano

e Jessica Biel hanno appena festeggiato i 10 anni di matrimonio attraverso dei messaggi dolcissimi, che di sicuro ti faranno sciogliere. Ecco cos'hanno detto, o meglio scritto. ......Instagram Same de la Same) di persone incredibilmente somiglianti ad alcune delle celebrità del mondo dello musica La sosia di Britney Spears accanto alla vera cantante Lady Gaga...Pif introduce la puntata dedicata a quelle famiglie che hanno anche 7 figli! Da non perdere su MTV martedì 20 maggio alle 21 e giovedì alle 23 ...Justin Timberlake ha festeggiato il suo decimo anniversario di matrimonio con Jessica Biel. Per festeggiare il grande traguardo, il cantante ha deciso di ...