Judo | Elios Manzi vince il Grand Slam di Abu Dhabi! Sul podio anche Milani | Giuffrida e Piras

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Prima giornata entusiasmante e ricca di soddisfazione per l’Italia in occasione deldi Abu Dhabi 2022, quartultima tappa stagionale del World Tour di. Il Bel Paese ha collezionato la bellezza di quattro podi sulle cinque categorie di peso in programma oggi, a conferma dell’alto livello raggiunto dalla squadra nostrana nel cammino verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La copertina del day-1 spetta a, autore di un cammino strepitoso che lo ha visto regolare nell’ordine l’egiziano Nawar Awad, l’ostico francese Reda Seddouki (dopo quasi 6 minuti supplementari), il sorprendente ecuadoriano Lenin Preciado, il kazako Yesset Kuanov e nell’atto conclusivo il serbo Strahinja Buncic con un doppio waza-ari micidiale in poco più di tre minuti. Primo trionfo in carriera in un ...