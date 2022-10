Jeff Bezos vuole “prendersi” il Colosseo | la strana idea dopo aver visitato Roma

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Social.restaura il? L’. Ufficialmente il multimiliardario proprietario di Amazon si trova aperché “in luna di miele” con la sua nuova moglie Lauren Sanchez. Ma è davvero in Italia solo per questo motivo? La cosa che ha fatto insospettire ini è cheè andato a visitare ilinsieme alla moglie e a Gianluca De Marchi, amministratore delegato di “Urban Vision”, media company leader nei restauri sponsorizzati. Cosa bolle in pentola? Proviamo a scoprirlo insieme. (Contunua a leggerela foto) Leggi anche –> Amazon Prime, avviso di modifica dei contratti: cosa cambia per gli ...

Tra questi non si può non citare New Glenn di Blue Origin dei quali i progressi sono poco noti a causa della politica della società di. C'è poi ULA Vulcan Centaur che andrà a sostituire ...È più ricco di 60 miliardi di dollari del capo di Lvmh Bernard Arnault e di 71 miliardi di dollari del fondatore di Amazon. Quando ha superatol'anno scorso, in un'e - mail a Forbes ...Il razzo di nuova generazione ULA Vulcan Centaur, che sostituirà Delta IV e Atlas V, è in fase di assemblaggio in vista del volo inaugurale previsto a inizio 2023 con a bordo anche due satelliti della ...Il proprietario di Amazon ha visitato Roma. Durante il suo viaggio (ufficialmente "luna di miele") si è parlato di investimenti per la Capitale ...