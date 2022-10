Italia ripescata ai Mondiali di Calcio 2022? L’Iran rischia l’espulsione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 ottobre 2022). Sono letteralmente piovuti a scroscio negli ultimi mesi articoli da tutti i tabloid che cercavano di spiegare o convincere in tutti i modi che la Nazionalena aveva tutte le carte in regola per poter essere. E, in un certo senso, è così, nel senso che esiste un unico caso in cui una Nazionale eliminata può ritornare in auge all’interno deie quindi essere nuovamente in partita, nel vero senso della parola: e cioè in caso di espulsione di un altro team. Una possibilità che sembrava remora, almeno fino a qualche settimana fa. Ma le cose cambiano, e le possibilità all’orizzonte con esse. L’per i? Il sogno continua Quindi la domanda che ci stiamo tutti ponendo è: ...