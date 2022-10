Inter | Lukaku ancora out | salta la trasferta di Firenze

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Romelunon sarà convocato neanche per Fiorentina-, anticipo di sabato sera dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L’attaccante belga, assente dalla gara contro la Lazio di fine agosto, non èpronto per rispondere alla convocazione di Simone Inzaghi e continuerà a lavorare ad Appiano Gentile. L’obiettivo adesso è quello di riaverlo mercoledì prossimo contro il Viktoria Plzen nella sfida decisiva per il passaggio del turno agli ottavi di finale della Champions League.si era infortunato al flessore della gamba destra. SportFace.

Fiorentina -, sabato ore 20.45 Sfida delicata per i nerazzurri che stanno uscendo dal ... Occhio al ritorno di, un suo gol è quotato 2.65 con LeoVegas. Udinese - Torino, domenica ore 12.Un'altra attesa a vuoto. Un altro countdown rimandato. Romelunon sarà tra i convocati dell'neanche per la trasferta di domani sera contro la Fiorentina. Il bomber belga ieri è tornato ad allenarsi, almeno in parte, con il resto della squadra, oggi ...E’ tornato a lavorare con i compagni, il belga, ma deve ritrovare la miglior condizione. Nessun rischio, anche per il Mondiale Un momento talmente atteso, da essere celebrato anche sui social. Come un ...Il talento ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Occasione per l'Inter, ecco il nuovo Barella ...