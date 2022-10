Inoltre riceve una telefonata inaspettata Ha forse trovato suo padre?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Omicidi, misteri da risolvere e weekend romantici all’orizzonte. La quarta puntata di Viola come il mare, in onda stasera alle 21.50 circa su Canale 5, prosegue il racconto delle avventure dei suoi protagonisti, Viola Vitale e Francesco Demir. E finalmente il rapporto tra la giornalista e l’ispettore di polizia sembra arrivare a una svolta. "Viola come il mare", il cast della serie guarda le foto Leggi anche › “Viola come il mare”, nella terza puntata nuovi amori all’orizzonte: come reagirà Francesco? ...