Inflazione | spesa e debito I suggerimenti di Tria al nuovo ministro del Tesoro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Giancarlo Giorgetti ha ricevuto da Daniele Franco un “via libera” alla guida del dicastero più importante, quello dell’Economia. Nell’intervista a Federico Fubini del Corriere, lo ha definito “adattissimo”. Ma il tempo per festeggiare non sarà molto. Giusto quello necessario per traslocare dallo Sviluppo economico alla alla scrivania donata oltre 150 anni fa a Quintino Sella, alla fine del suo terzo mandato didelle Finanze, dai maestri d’ascia biellesi. Giovanni, economista, docente a Tor Vergata, è stato nelle stanze di Via XX Settembre prima di Giorgetti, quando fu nominatonel governo Conte I. Ma, soprattutto, dal marzo del 2021 è consigliere economico proprio del Mise guidato finora dal politico leghista. Checonosce bene. Professore, teniamoci lontani dal gioco delle poltrone. Il ...

Dal lato della domanda, ladelle famiglie è frenata dalla perdita di potere d'acquisto dovuta all'elevata". Il documento cristallizza le previsioni da poco anticipate da via ...... cioè l'sempre più insostenibile specie per le fasce più deboli della popolazione. "Siamo in recessione" avrebbe gridato il premier. " Gli Stati membri devono avere una capacità di...Il Bollettino di via Nazionale ragiona sugli effetti occupazionali del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le costruzioni fanno la parte del leone con ...Si teme una recessione in Germania, dice la Bundesbank. E il danno può ripercuotersi in tutta Europa, compreso il nostro Paese ...